Criminosos furtam objetos do Cemitério de Cambira

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Cambira recebeu a informação na manhã desta segunda-feira (10), sobre um furto no Cemitério Municipal da cidade. No local, a equipe foi recebida pelo supervisor do cemitério, que disse que ao chegar para trabalhar observou que o cadeado do portão dos fundos estava danificado.



Na sequência, a vítima notou falta de objetos pertencentes aos jazigos de diversas famílias, como placas de identificação, vasos, crucifixos, puxadores e portas. Segundo a PM, o homem disse ainda que a maioria dos objetos levados é feito com materiais, como prata, cobre, bronze e alumínio.

A situação foi repassada ao investigador da Polícia Civil, que vai coletar informações.