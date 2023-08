Criminosos furtam dinheiro e talão de cheque de farmácia em Rio Bom

Uma farmácia de Rio Bom, no Vale do Ivaí, foi furtada neta segunda-feira (07). O estabelecimento fica localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no centro da cidade.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O) da Policia Militar (PM), a vítima informou aos policiais que ao chegar na farmácia, encontrou o local com a porta aberta com sinais de arrombamento.

Segundo os agentes, após averiguação, foi constatado que os criminosos levaram de dentro do local, uma quantia em dinheiro e também um talão de cheque que estava no nome da vítima.

Para tentar coletar características do suspeito, os policiais também analisaram imagens da câmera de segurança do estabelecimento, mas de acordo com os PMs, não foi possível realizar a identificação por conta da qualidade da imagem.

