Criminosos dão 20 tiros contra ônibus em Bom Sucesso

Um ônibus com passageiros, que ia de São Pedro do Ivaí para Bom Sucesso, acabou sendo alvo de criminosos, que na tentativa de pará-lo, acabaram disparando 20 vezes contra o veiculo.

Os criminosos, estavam em um carro Honda Civic, e se aproximaram do ônibus enquanto ele trafegava pela Rua Prefeito Jose Eduardo Scandolo, no centro de Bom Sucesso.

De acordo com a Policia Militar, o motorista do ônibus relatou que quando ouviu os disparos, acabou colidindo com a traseira do veículo que os criminosos estavam. Segundo ele, foi possível ver que haviam 4 pessoas no carro.

Ainda conforme a PM, após realizar vistoria no ônibus, foi constatado que nenhum disparo acertou o veículo. Os policiais também fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram os suspeitos. O ônibus foi escoltado até a saída de Jandaia do Sul.

