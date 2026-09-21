Criminosos cortam energia e 'limpam' farmácia no centro de Cambira

Uma farmácia localizada na Avenida Brasil, na região central de Cambira, foi alvo de criminosos durante a madrugada deste domingo (20). Os ladrões arrombaram a porta principal do estabelecimento e fugiram levando diversos equipamentos eletrônicos, cosméticos e dinheiro em espécie.

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De acordo com o relato feito à Polícia Militar, a invasão foi premeditada. A energia elétrica do comércio foi desligada propositalmente por volta da meia-noite e meia, o que facilitou a ação e possivelmente evitou o acionamento imediato de alarmes. O arrombamento só foi descoberto no final da manhã, por volta das 11h, quando a responsável chegou para trabalhar.

O prejuízo deixado pelos assaltantes foi expressivo. Do interior da farmácia foram furtados quatro notebooks, um aparelho celular iPhone 11, uma caixa de som e 15 frascos de perfumes. Além dos produtos, os criminosos também levaram R$ 606 em dinheiro. A polícia registrou a ocorrência e o caso segue para investigação.