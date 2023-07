Criminosos assaltam posto e levam R$ 3,5 mil e garrafas de whisky

Um posto de combustíveis de São Pedro do Ivaí, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná, foi alvo de assaltantes na noite dessa sexta-feira (7). A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, conforme a corporação, o fato foi registrado na área central da cidade.

Segundo a PM, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, que contava com uma capa preta no tanque. O piloto dela utilizava uma blusa preta e calça jeans azul, enquanto o garupa estava vestido com um moletom preto, calça jeans azul e tênis azul. Esse último, que era magro e tinha em torno de 1,90 de altura, entrou armado com um revólver na loja de conveniência.

Os criminosos roubaram R$ 3.500 em espécie do caixa do comércio e pegaram duas garrafas de whisky da marca Jack Daniel's.

Após o crime, a dupla deixou o local, antes da chegada da polícia. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança, que irá auxiliar as forças de segurança a identificarem a dupla criminosa.

