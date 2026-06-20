Criminosos arrombam janela e furtam celular de igreja em Marumbi
Com o uso de uma barra de ferro, invasores arrombaram uma janela e levaram aparelho celular da secretaria paroquial
A secretaria de uma igreja foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (20), no Centro de Marumbi. Criminosos ainda não identificados invadiram o local após arrombar uma das janelas da frente do estabelecimento religioso utilizando uma barra de ferro. Do local, foi levado um aparelho celular pertencente à instituição.
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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Tiradentes. De acordo com o relato feito aos policiais no local, os responsáveis deram falta de um smartphone da marca Samsung, de cor cinza escuro. O aparelho possui uma característica marcante que pode ajudar na identificação: um adesivo colado na parte traseira com a inscrição "Paróquia".
O estabelecimento conta com um sistema de monitoramento por câmeras de segurança.
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A equipe policial orientou as testemunhas sobre as medidas cabíveis, e um boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado pelas autoridades competentes.