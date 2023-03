Criminosos arrombam depósito de gás em Ivaiporã e furtam botijões

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na segunda-feira (6) para uma propriedade localizada na estrada do Alecrim, na comunidade Água da Laranjeira, em Ivaiporã, para atendimento de uma ocorrência de furto de botijões de gás.

continua após publicidade .

No local em contato com o solicitante, ele disse aos policiais que pela manhã, ao chegar na propriedade se deparou com o portão arrombado e a porta da residência também encontrava-se arrombada, porém como não reside ninguém no local, apenas revirado alguns móveis.

- LEIA MAIS: Região tem quatro barragens classificadas de "alto risco", segundo IAT

continua após publicidade .

No depósito de gás, o solicitante deu por falta de 20 botijões de gás marca Liquigás, e ainda dois carrinhos de carregar os botijões, porém foram localizados jogados em uma plantação de soja a 200 metros do local.

Além disso, os bandidos arrombaram o caminhão Scania e levaram um tacógrafo e um macaco hidráulico marca Rio Sul, tentaram levar as baterias do caminhão, só não conseguiram por causa que o parafuso é diferenciado.

Outra vítima, dono da propriedade vizinha relatou que foi arrombado a porta do barracão, onde subtraíram uma Makita, um aparelho de choque e um saco de ração e R$ 20,00 em dinheiro. A igreja da Água da Laranjeira, também teve os fios do poço cortados e levado pelos bandidos.

Ambos os proprietários foram orientados das medidas cabíveis. Foi confeccionado o B.O.U que foi encaminhado à Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News