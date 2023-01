Criminosos arrombam caixa eletrônico em Borrazópolis

Da Redação

O arrombamento foi registrado na madrugada desta quinta (26), em Borrazópolis

Ladrões arrombaram um caixa eletrônico do Posto de Atendimento do Banco Bradesco, de Borrazópolis, na madrugada desta quinta-feira (26). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na Praça da República, Avenida Paraná.

Conforme informações do investigador Fernando, da Polícia Civil, de Faxinal, e também da PM, o crime deve ter ocorrido durante a madrugada. O local não possui nenhum tipo de sistema de segurança. Além disso, o caixa eletrônico tem apenas uma porta de vidro, a qual, geralmente, fica aberta e também não tem câmeras de segurança, facilitando a ação de criminosos.

De acordo com a polícia, a investigação busca imagens de sistemas de outros comércios para tentar identificar os autores. Segundo o funcionário responsável pelo o Posto de Atendimento, somente após levantamentos será possível apontar a quantia de dinheiro levada pela quadrilha. O delegado Ricardo Mendes, da Polícia Civil, de Faxinal, instaurou inquérito para apurar o que houve no local.

As informações são do Blog do Berimbau.

