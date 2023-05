Criminosos armados roubam motocicleta e celular em Jandaia do Sul

Da Redação

Os suspeitos fugiram sentido Bom Sucesso

Um motociclista foi roubado por dois criminosos armados na noite desta quinta-feira (4), na BR-369, na área central da cidade de Jandaia do Sul, Vale do Ivaí. Os bandidos levaram a motocicleta e o aparelho celular da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 20h15 quando o motociclista contornava o trevo de acesso para o município de Marumbi. Nesse momento, dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, surpreenderam a vítima.

Os criminosos deram voz de roubo e ordenaram que o homem ficasse de costas e entregasse sua motocicleta e seu celular. Eles fugiram do local com a moto da vítima, sentido Bom Sucesso. A moto Honda CG 150 Titan, com placa AMQ1422, não foi encontrada.

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul atendeu a ocorrência e orientou a vítima.

