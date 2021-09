Criminosos armados aterrorizam família em Grandes Rios

Da Redação

Dois assaltantes armados com revólveres deixaram em pânico mãe e filha em uma casa na Rua Tiradentes, no Distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios, na noite de sábado (25).

A vítima relatou a Polícia Militar (PM), que que estava no quintal da residência quando foi rendida por dois homens, ambos armados um com um revolver 38 e outro com uma garrucha.

Eles então passaram a agredir a mulher fisicamente e psicologicamente apontando as armas para a cabeça da mãe dela, com intuito que ela entregasse o valor de R$ 54 mil. A todo momento, os assaltantes diziam que tinham informações que ela teria o valor escondido na casa.

Como a vítima não tinha o dinheiro, eles saíram da residência levando R$ 150,00 e um celular