Criminosos amarram família e roubam mais de 30 novilhas em fazenda

Na noite de quinta-feira (22), uma família foi feita refém e amarrada durante assalto a uma fazenda localizada na região da localidade 15, na divisa entre os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí, próximo do distrito de Ubaúna.

Segundo informações da família Piruleta, proprietária da Fazenda Eldorado e do gado, os ladrões chegaram na propriedade e renderam o caseiro e sua família, deixando-os amarrados e trancados.

Enquanto isso, carregaram dois caminhões com mais de 30 cabeças de gado. Na sequência os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O caseiro conseguiu se soltar e avisou os proprietários.

A Polícia Militar e Polícia Civil foram comunicadas sobre o roubo e realizam diligências e investigação.

Todos os animais estão marcados com a sigla JS. Quem tiver informações sobre o roubo, entre em contato com a polícia pelo 190 (denúncia anônima) ou com a família pelo 43 999641392 (mediante recompensa).

* Com informações Canal HP/São João do Ivaí

