Criminosos abatem gado e furtam a carne do animal em Mauá da Serra

Criminosos invadiram uma propriedade em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, abateram um boi e furtaram a carne do animal durante a manhã desta quinta-feira (21). O fato foi registrado por volta das 11h, segundo a PM.

O crime acontece em uma propriedade localizada na BR-366, na Serra do Cadeado. De acordo com a Policia Militar (PM), o proprietário do local afirmou que o animal pesava 16 arrobas. Ainda segundo ele, os criminosos deixaram no local apenas a cabeça e as vísceras do boi. Todo o restante foi levado.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o proprietário também disse que não possui ideia de quem poderia ter cometido o furto. Até o fechamento do B.O, nenhum suspeito havia sido localizado.

