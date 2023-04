Criminoso passa notas falsas no comércio de São João do Ivaí

Da Redação

Um criminoso aplicou golpe no comércio de São João do Ivaí na terça-feira (25), pagando despesas com notas falsas de R$ 200,00. Comerciantes devem ficar em alerta para evitar prejuízos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 19 horas, após o proprietário de uma lanchonete no centro da cidade receber o pagamento de uma conta com uma cédula de 200,00 falsificada.

Na lanchonete em contato com o proprietário ele repassou as características do autor que trajava uma camiseta verde, barba e mostrou imagens das câmeras de segurança para a equipe policial. Ele também informou que o suspeito estaria com um HB 20 branco,

Os policiais também foram informados por um grupo de WhatsApp da cidade que mais comércios poderiam também ter sido alvos, dentre eles, um bar na mesma rua.

Os policiais então se deslocaram para o local e o dono do bar confirmou e mostrou a nota de R$ 200,00 falsificada, foi constatado que o número de série na nota do bar é o mesmo da nota recebida na lanchonete.

Os policiais também entraram em contato com o dono de outro estabelecimento nas proximidades que também recebeu dinheiro falso do mesmo valor. Foi observado pelos agentes que todas as cédulas não possuíam os indicadores de segurança .

As vítimas foram orientadas e as notas recolhidas. Posteriormente seriam encaminhadas à autoridade competente.

