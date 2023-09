Criminoso invade loja do centro e faz 'limpa' no estabelecimento

Uma loja localizada na área central de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, foi arrombada e invadida por um criminoso na madrugada desta quarta-feira (13). O suspeito foi flagrado por câmeras de monitoramento e fez uma "limpa" no estabelecimento. Ele furtou diversas mercadorias, além de dinheiro do caixa e um aparelho celular.

Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada às 7h58 pelo proprietário da loja. O homem contou às autoridades que, conforme imagens das câmeras, por volta das 3 horas da madrugada uma pessoa trajando camisa azul, calça, boné e blusa preta teria usado uma barra de ferro para arrombar a porta de entrada.

A loja fica localizada na Rua José Francisco Borges e, do local, foram furtados R$ 720 do caixa, cerca de 50 peças de roupa e uma mochila, e também um aparelho celular da marca Samsung. O prejuízo total causado pela ação criminosa não foi informado no boletim de ocorrência.

Os policiais militares orientaram a vítima e realizaram patrulhamento pela região. Apesar dos esforços, nenhum suspeito foi localizado.

