Criminoso força a porta e tenta invadir casa em sítio da região

A Polícia Militar de São João do Ivaí foi acionada na noite de quinta-feira (22), por volta das 21h30 para o distrito de Santa Luzia do Alvorada, na estrada do Espigão 12, no Sítio Santo Antônio, onde uma pessoa estaria tentando forçar a entrada da casa e a solicitante, pedia por socorro. Na casa reside, os pais da solicitante, pessoas de idade, e que não tinham condições de defesa.

No sítio os policiais militares conversaram com as vítimas. A mãe da solicitante passou a relatar que por se tratar de uma propriedade distante já sofreu com tentativas de furto em outras ocasiões.

Relatou ainda que uma pessoa tentou forçar a porta da entrada de da residência e ao ver que havia alguém dentro da casa tal pessoa deixou o local tomando rumo ignorado.

Ela também relatou que o autor da tentativa de invasão era um homem de estatura média e moreno, não sabendo precisar vestimentas ou outras características físicas.

Os policiais militares realizaram buscas pelo sítio e pelas áreas adjacentes, porém tais buscas restaram infrutíferas. Sendo as vítimas orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.

