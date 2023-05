Criminoso arranca celular da mão de pedestre em Lunardelli

Da Redação

Um homem teve o celular roubado na sexta-feira (5) em Lunardelli em plena luz do dia. Ele usava o aparelho no momento do crime, e estava andando pela Rua Minas Gerais, próximo a Prefeitura.

O pedestre registrou a ocorrência no Destacamento da Polícia Militar (PM), por volta das 10 horas.

Ele relatou aos policiais que caminhava próximo a prefeitura quando o ladrão se aproximou deu um tapa em sua mão, pegou o celular e saiu correndo tomando rumo ignorado.

Foi levado da vítima um aparelho Motorola preto, o homem também se encontrava bastante alterado por uso de bebida alcoólica conforme ele mesmo relatou aos policiais.

Diante do relato foi realizada buscas pela cidade, porém sem êxito em localizar o suspeito.

