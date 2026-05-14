Criminoso armado rouba veículo de empresa e leva equipamentos valiosos

Dois funcionários de uma empresa prestadora de serviços de telecomunicações foram vítimas de um assalto no início da tarde desta quarta-feira (13), em Marilândia do Sul. O crime aconteceu por volta das 12h, enquanto a equipe realizava um trabalho de manutenção às margens da rodovia PR-539.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os trabalhadores estavam estacionados com uma caminhonete adesivada com o logotipo da empresa quando foram abordados por um homem. O suspeito, descrito como alto, e vestindo um moletom cinza, aproximou-se de um dos funcionários no momento em que ele guardava uma escada no veículo.

O assaltante sacou uma arma, aparentemente uma pistola, e exigiu a entrega das chaves da caminhonete. Sob ameaça, as vítimas não reagiram. Além do veículo, o criminoso levou diversos equipamentos de alto valor tecnológico utilizados na manutenção de redes de internet.

Entre os itens roubados, destacam-se uma máquina de fusão de fibra óptica e um aparelho de medição de precisão. Somados, apenas esses dois equipamentos são avaliados em aproximadamente R$ 48 mil. Outras ferramentas de trabalho que estavam na carroceria também foram levadas.

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Após o roubo, o criminoso fugiu com o veículo em direção ao distrito de Leão do Norte. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas, até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso. As vítimas foram orientadas pelos policiais sobre os procedimentos para o registro oficial do caso.



