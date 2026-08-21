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Crianças são encontradas sozinhas em casa na madrugada em Faxinal

PM encontrou os irmãos trancados na residência durante a madrugada; Conselho Tutelar entregou a guarda provisória à avó paterna

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Crianças são encontradas sozinhas em casa na madrugada em Faxinal
Autor Mãe saiu com amiga e deixou sozinhos menino de 13 anos e a irmã, de 6 anos - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Duas crianças foram encontradas sozinhas e trancadas em uma casa na madrugada desta sexta-feira (21), em Faxinal. Segundo a Polícia Militar, a mãe havia saído com uma amiga e não informou quando retornaria. A ocorrência foi registrada por volta de 0h43.

A Polícia Militar recebeu a denúncia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram a situação. Eles encontraram um menino de 13 anos e a irmã, de 6 anos, trancados dentro da casa.

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As crianças contaram aos policiais que a mãe havia saído com uma amiga. Segundo os menores, ela não informou quando voltaria. A equipe tentou contato telefônico com a mãe, mas não conseguiu localizá-la.

Diante da situação, os policiais acionaram o Conselho Tutelar de Faxinal ao local para acompanhar o caso. Após os procedimentos, o Conselho Tutelar entregou a guarda provisória das duas crianças à avó paterna.

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