Crianças são agredidas após descerem de ônibus escolar em Califórnia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Duas crianças foram agredidas no início da tarde desta quarta-feira (18) após descerem de um ônibus escolar em Califórnia, no Vale do Ivaí. Uma das crianças foi empurrada e acabou batendo contra um poste, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Previsão do tempo: confira como fica o clima nesta quinta-feira (19)

De acordo com os policiais, os agentes foram acionados pelo conselho tutelar que repassou o caso para os agentes. Eles então se dirigiram até o bairro Figueirinha e conversaram com a mulher, que é mãe de uma das crianças e tia da outra.

continua após publicidade

Conforme os PMs, ela relatou que estava esperando os menores voltarem da escola e, que quando eles estavam descendo do ônibus foram vítimas das agressões. A agressora ainda teria jogado pedras contra uma das crianças. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o filho da mulher teve alguns arranhões nos braços.

Siga o TNOnline no Google News