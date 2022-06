Crianças de Ivaiporã se divertem com apresentação do Circo Urbano

Da Redação

As crianças da rede municipal de ensino de Ivaiporã assistiram ao espetáculo Circo Urbano, que integra o projeto Circo na Escola, em conformidade com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e patrocínio da Copel.

A atração, que encantou as crianças, foi exibida no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves, e contou com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Ivaiporã é a 7ª cidade a receber o espetáculo Circo Urbano.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Daiane Soares, o espetáculo Circo Urbano teve como objetivos estimular a cultura e o entretenimento para crianças do pré-escolar e do 5º ano. “O evento foi esperado e muito bem preparado para receber 2 mil crianças nos 2 períodos – manhã e tarde. Por isso, parabenizo e agradeço aos organizadores”, referiu Daiane Soares.

O coordenador técnico Rodrigo Ziolkowski descreveu o Circo Urbano como um espetáculo de entretenimento, luz, som e artistas. “Foi um presente para as crianças, que se divertiram bastante”. Ziolkowski parabenizou a diretora de Cultura, Luciane Baggio, prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis e os demais envolvidos pela estrutura.