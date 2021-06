Crianças arrombam casa e furtam decorações de festa infantil

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Conselho Tutelar de Ivaiporã foi acionado por volta das 12h30 de sexta-feira (4) para acompanhar algumas crianças a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, após denúncia de furto em uma casa usada para guardar objetos de festa de decoração infantil.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a equipe de serviço se deslocou até Rua São Cristóvão, onde um casa usada para acondicionar objetos de decoração de festa infantil teve uma porta, e os vidros de uma janela quebrados. Sendo levados vários objetos de decoração.

Os policiais realizaram buscas pelas imediações e em dado momento foi visualizado no quintal de uma casa que fica próximo ao local do furto, um personagem verde de isopor.

A dona da residência relatou que o filho de 11 anos, disse ter achado, mas conversado com o menor, ele contou aos policiais que junto com mais umas sete crianças teriam entrado no local e subtraíram vários objetos.

Dois dos infratores estavam com ele, perguntado se havia mais objetos disseram que sim, e que estaria nos fundos da residência, sendo localizado o restante das peças decorativas, que encheram a caçamba da viatura de apoio.

Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar e deslocado com os menores infratores juntamente com a mãe de um deles até a delegacia para as providências cabíveis.