Crianças acionam Conselho Tutelar após serem agredidas pelo pai

Em Kaloré, o caso de duas crianças encontradas na rua em situação de abandono, depois de serem agredidas pelo pai, chamou a atenção das autoridades. A Polícia Militar (PM) foi acionada por profissionais do Conselho Tutelar, que afirmaram terem sido procurado pelos menores em busca de ajuda.

Segundo o relato, o Conselho Tutelar foi acionado depois que o pai de uma adolescente e uma criança, que possui restrição judicial para frequentar a residência onde os filhos moram com a avó, encontrou com os menores na rua, e os agrediu fisicamente, submetendo os filhos a um constrangimento público.

Ainda segundo o Conselho Tutelar de Kaloré, a responsabilidade sobre as crianças é da vó, mas ela já procurou o órgão e relatou que não tem interesse e abre mão da responsabilidade sobre as crianças.

No momento da ocorrência, a avó não foi localizada e as crianças estavam em situação de abandono na rua. De forma temporária, as crianças foram encaminhadas para um avô afetivo, porém, ele também não tem condições de manter a responsabilidade.

Os profissionais do Conselho informaram que as próprias crianças pediram ajuda após fugir do local da agressão. A mãe e tios das crianças se encontram presos, não havendo familiares que possam assumir a responsabilidade sobre elas.

O Conselho Tutelar continuará acompanhando o caso.

