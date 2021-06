Criança sofre tentativa de estupro em Jandaia do Sul

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma criança de 11 anos contou para a mãe, que o marido da avó de 55 anos tentou passar a mão no corpo dela. A mulher imediatamente ligou para a Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul no começo da noite de sexta-feira (4).

A menina contou que a avó materna precisou sair da casa por alguns minutos. A criança então ficou sozinha com o homem.

Ela disse que o marido da avó tentou passar a mãe em seu corpo, nos seis, porém, a menina advertiu o abusador e ele saiu de perto dela.

O suspeito não estava mais no local quando a PM chegou para registrar a ocorrência. O caso será investigado.