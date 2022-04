Da Redação

Criança fica ferida após entrar na frente de carro

Na manhã desta segunda-feira (25), uma criança de 11 anos ficou ferida após sofrer um acidente, por volta das 07h, no cruzamento da Avenida São João com a Rua Meron Euko, na cidade de São João do Ivaí.

De acordo com a matéria do Canal HP, o menino estava descendo a Avenida São João de bicicleta e pela calçada, quando adentrou a Rua Meron Euko, sendo atingido por um Fiat Uno de cor vermelha. Conforme testemunhas, o motorista do carro foi surpreendido e não conseguiu frear a tempo de não atingir a criança.

O menino ficou no chão e o motorista e populares prestaram socorro até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu). Os socorristas fizeram os procedimentos padrão e encaminharam a acriança para o Hospital Municipal, onde será avaliada e passará por exames.

Conforme informações, apesar do susto, a vítima não corre risco de vida.





Fonte: Informações Canal HP.