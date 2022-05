Criança Feliz refaz lembrancinhas furtadas do Dia das Mães

Da Redação

Uma ocorrência policial de furto, em Rio Bom, na madrugada de quinta-feira (05) chamou a atenção da comunidade local. Não pelo valor dos itens furtados, mas pelo tipo de coisas furtadas. Eram as lembrancinhas, feitas pelas professoras do projeto, para homenagear as mães em evento interno, na noite desta sexta-feira (06). As 58 lembranças, no formato de bonequinhos em E.V.A, que continham um bombom cada.

A Polícia Militar de Rio Bom já identificou um rapaz, de 18 anos, que confessou o furto. Viciado em drogas, ele tentava vender os bombons. A coordenadora do projeto, Célia dos Santos, que acionou a PM para registrar o furto, informou que as lembrancinhas haviam sido produzidas nas últimas duas semanas, pelas professoras, nos intervalos dos atendimentos às crianças.

“As lembrancinhas são fruto do trabalho e dedicação de nossa equipe. A gente fica triste porque esse é um local de amor e carinho, exatamente o que falta para muitas de nossas crianças. O valor das coisas aqui é sentimental”, diz Célia. Ela informa que esta foi a quinta vez que o local é arrombado e alvo de furtos. “Há uns 15 dias entraram aqui e levaram leite e outras coisas do tipo”, diz. Há umas semanas, uma TV foi levada do projeto.

Desta vez, o autor do furto escalou uma janela basculante que dá acesso a cozinha. Ele passou entre os vidros e conseguiu levar embora as lembrancinhas com os bombons. A PM já conhecia o rapaz, que recentemente completou 18 anos e já foi, inclusive, aluno do projeto. Os policiais chegaram até ele quando receberam informações de que o jovem estava vendendo chocolate na cidade.