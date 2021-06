Criança é atropelada e família quer identificar motoqueiro

Continua após publicidade

Uma criança foi atropelada em via pública na cidade de Jardim Alegre no sábado (05) e a família recorre às redes sociais para tentar identificar o causador do acidente. O menino Kelvin estava atravessando a rua uma moto o atropelou e fugiu do local.

Segundo o avô da criança, ele estava atravessando a rua quando surgiram algumas motos com os condutores fazendo manobras e empinando. Nesse momento, um deles atingiu o menino que foi socorrido e encaminhado para Ivaiporã, mas devido a gravidade precisou ser transferido para Apucarana por transporte aéreo.

“Hoje meu sobrinho sofreu um acidente. Um rapaz o atropelou de moto. Eu vou te achar e acionar a polícia para fazer justiça”, postou o parente revoltado com o atropelamento do menino. “Era uma criança cheia de sonhos”, desabafa.

Na mesma postagem, o tio pede ajuda para identificar e achar o motoqueiro que bateu no sobrinho. “Eu vou achar, custe o que custar. Jardim é pequena, me avisem de alguma informação. Ele estava com uma moto preta e capacete branco. Estava empinando a moto”, diz o tio.

Com informações do Blog do Berimbau