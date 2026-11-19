Menina de 10 anos sofreu escoriações no rosto e em uma das mãos, foi atendida no Hospital Municipal e já recebeu alta

Uma criança de 10 anos ficou ferida após ser atacada por um cachorro na tarde desta quinta-feira (19), no município de Borrazópolis (PR). A menina, que é autista, sofreu machucados no rosto e em uma das mãos durante o ataque, necessitando de atendimento médico imediato.

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Logo após o incidente, a vítima foi socorrida e encaminhada à equipe do Hospital Municipal da cidade para avaliação. Apesar do susto, familiares confirmaram que as lesões não passaram de escoriações leves e superficiais. Após receber os cuidados necessários na unidade de saúde, a criança foi liberada.

As informações são do Blog do Berimbau.