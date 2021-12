Criança de 8 meses desmaia após agressão do pai

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em Godoy Moreira, um homem agrediu a sogra e os dois filhos um de 8 meses e outro de 8 anos na Praça Central da cidade durante festa da chegada do Papai Noel. A criança de 8 meses foi encaminhada ao hospital desmaiada.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a solicitante estava no Conselho Tutelar e relatou aos policiais, que ela e sua família estavam na praça, quando seu genro sem motivos começou a agredir vários membros da família.

Em certo ponto deu dois socos em sua face e em seguida duas cadeiradas, as quais fizeram a solicitante cair. Ainda, desferiu socos contra seu próprio filho de 8 meses, que desmaiou e foi levado ao hospital.

Em seguida desferiu socos no abdome de outro filho de 8 anos e em outras crianças. Ele só parou as agressões quando populares junto com o sogro o contiveram.

Porém, pela preocupação com a criança desfalecida ele foi liberado pelos populares e se evadiu do local antes da chegada da equipe policial.

Com a melhora do quadro do filho, o homem foi ao hospital pegou a esposa e outro filho e retornou para a casa dele no assentamento de Jardim Alegre.