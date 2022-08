Criança de 3 anos é resgatada de casa cheia de lixo no Paraná

Da Redação

Uma criança de três anos foi encontrada dentro de uma casa que estava cheia de lixo, com comida estragada e que era utilizada para a venda de drogas em Mauá da Serra, no norte do Paraná. O pai, de 24 anos, foi preso. O sargento Francis Lourenço Gomes informou que a menina estava em uma cama totalmente insalubre.

"Em 19 anos atuando na Polícia Militar, já encontrei crianças em ponto de tráfico diversas vezes, mas nunca nessas condições, com tamanha falta de higiene, cuidado. Uma situação muito triste. Uma criança, que além do contato do pai traficante, com usuário de drogas, estava exposta a sujeira, com riscos à saúde dela. Quando entramos na casa, no quarto, não percebi que tinha uma criança na casa, não dava para ver, quando olhei levei um susto e pensei, parece uma criança. A menina estava dormindo com gatos, cachorro, com roupa suja, com fralda cheia de urina e com insetos" continua após publicidade . - Francis Lourenço Gomes, sargento

A mãe, de 22 anos, que também mora na residência, não estava no local no momento da abordagem, pois estava trabalhando na lavoura. "Sabíamos que na casa morava um casal, recebemos denúncias e estávamos de olho. Quem olha por fora não acredita no que tem dentro. A estrutura da casa é ótima, mas quem via por fora não imaginava que poderia estar daquele jeito. Quintal com muito lixo, com encanamento de esgoto, fossa séptica vazando, tudo a céu aberto. Os cômodos tinham muitas roupas, mas muita roupa mesmo, todas sujas, jogadas no chão, com gatos, cachorros, fezes de animais, na geladeira nada de alimentos, apenas restos, comidas de semanas, tudo podre. Banheiro sem condições de uso, lavanderia com mais roupas espalhadas, com roupas dentro da máquina com água fedendo. Nos cômodos encontramos umas oito fraldas sujas, enroladas, jogadas. Horrível. A mãe, ela não estava em casa, pois estava trabalhando na lavoura, colhendo cenoura. A mãe na lavoura e o pai vendendo drogas", disse o sargento.

A polícia entrou na casa, localizada na Rua São Pedro, no centro da cidade, após flagrar um homem, de 44 anos, deixando a residência. Com ele foi encontrado uma porção de maconha e crack e o usuário contou que comprou a droga na residência.

A equipe foi até a casa, o morador tentou fugir correndo, mas foi abordado. Ele mora no endereço há aproximadamente 10 meses. "Encontramos 13 gramas de maconha e seis pedras de crack com ele, mas devido às condições da casa, não foi possível uma busca mais profunda. Eles vieram de Londrina, alugaram a casa. Encontramos a dona do imóvel, que disse que recebeu apenas um aluguel e que há nove meses estava tentando receber valores em atraso, tentando conversar com o casal, mas sem sucesso", conta o sargento.

O homem foi preso e o Conselho Tutelar chamado. "Como a mãe estava na lavoura, não conseguimos contato com ela. A criança ficou com o Conselho Tutelar, pois não tinha nenhuma condição da menina continuar naquela casa. O Conselho tomou conhecimento das condições que a criança se encontrada e vai tomar as devidas providências", finaliza

Por, Sílvia Vilarinho

