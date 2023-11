Criança de 11 anos liga para a polícia e denuncia violência doméstica

Na madrugada desta quinta-feira (2), uma criança de 11 anos, acionou, a Polícia Militar denunciando uma situação de violência doméstica nas proximidades da Ponte Molhada, na zona rural de Rosário do Ivaí.

Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos por uma mulher que se identificou como vítima da agressão. O agressor ao perceber a chegada da viatura se evadiu pelos fundos da propriedade rural, ele não foi encontrado.

A mulher relatou aos policiais que, embora não tenha sofrido agressões físicas, seu companheiro proferiu uma série de ofensas com palavras de baixo calão e ameaças de morte.

Segundo relato da vítima, ele chegou a afirmar que a mataria se ela o deixasse. As ameaças foram proferidas diante das três filhas do casal, com idades de 9, 6 11 anos. Inclusive, ele ameaçou arrancar a cabeça da mãe das crianças e caminhar pela estrada com ela.

A mulher disse ainda, que o agressor faz uso excessivo de bebidas alcoólicas e se torna extremamente violento quando embriagado.

Apesar de já ter sido vítima de agressões anteriores, ela não denunciou por temer por sua vida e a de suas filhas. No entanto, ela agora optou por representar, tanto que fez pedir ajuda à filha, que ligou para a PM.

Após o atendimento, a equipe policial prestou apoio à vítima, ajudando-a a retirar seus pertences e escoltando-a até a casa de sua mãe, onde pernoitaria.

O Boletim de Ocorrência Unificada (BOU) foi elaborado e será encaminhado à Polícia Civil para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

