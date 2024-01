Criança de 10 anos tenta vender celular furtado em Faxinal

Na tarde de terça-feira (2), por volta das 18 horas, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência na Rua Antônio Garcia da Costa, no Conjunto Pedro Gonçalves da Luz, em Faxinal, no Norte do Paraná. Uma criança, aparentemente com cerca de 10 anos, tentou vender um celular Samsung A50 ao dono de um mercado.

Os policiais foram ao mercado e conversaram com o solicitante. Ele relatou que a criança, trajando uma camisa cinza e shorts branco, ofereceu o aparelho por R$ 100,00. Ao ser questionado sobre a procedência do celular, quem era seu dono e o motivo da venda, o garoto saiu correndo, abandonando o aparelho no balcão.

Na tentativa de localizar o dono do celular, ele colocou o aparelho para carregar. Ao ligá-lo, identificou uma foto no plano de fundo de uma moça, filha de uma conhecida sua.

Foi então que o comerciante acionou o serviço de emergência 190 e entrou em contato com a mãe da garota, informando sobre a situação. A mulher confirmou que sua filha acabara de perceber o sumiço do celular.

No local, a mãe da jovem confirmou que se tratava do celular da filha. O objeto foi entregue à mãe, e as partes envolvidas foram orientadas.

