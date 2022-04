Da Redação

Criança de 10 anos é atropelada em Ivaiporã nesta segunda (04)

Nesta segunda-feira (04), o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento de uma criança de 10 anos.

O acidente ocorreu em frente ao Material de Construção Pedroso, na rua Jacarezinho. De acordo com informações, o condutor do veículo, um Fiat Siena, afirmou que estava descendo pela rua Placídio Miranda quando uma criança saiu da calçada e atravessou a via, olhando para apenas um dos lados e, por esse motivo, não percebeu a sua aproximação.

A princípio, de acordo com o Blog do Berimbau, a criança estaria consciente e orientada. O ferimento teria ocorrido na região da perna e do pé da vítima, com suspeita de fratura. A apuração exata do que ocorreu seria feita no local.

A Polícia Militar e o SAMU também foram acionados para atender à ocorrência.





Fonte: Informações do Blog do Berimbau.