Criança de 10 anos é atropelada em Bom Sucesso; motorista fugiu

Criança foi atropelada enquanto brincava com uma bicicleta no centro da cidade

Uma criança de 10 anos foi atropelada por um veículo Chevrolet Palio, após sair para brincar com uma bicicleta na noite desta segunda-feira (18) em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. O atropelamento aconteceu na Rua Eduardo Antônio Benedito, no centro da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Ladrão furta ferramentas de trabalho de pedreiro na região

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A menina teve apenas algumas escoriações pelo corpo. Ela foi atendida no Hospital Municipal da cidade e liberada em seguida.

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), populares que foram ouvidos pela equipe, relataram que o condutor do veículo seria um ex-funcionário da prefeitura da cidade. Segundo os moradores, ele exercia o cargo de motorista de ambulância. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas até o fechamento do Boletim de Ocorrências o homem não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News