Criança chama a polícia após mãe não deixar ela ficar em festa

Da Redação

Imagem ilustrativa

Era uma noite normal de domingo (10) em Ivaiporã, até que por volta das 19 horas o telefone do Copom (190) tocou e uma menina solicitava o atendimento da Polícia Militar (PM) para a Rua Araras. Ela relatava que havia tido um desentendimento com a sua mãe e a avó.

Os polícias foram até o endereço e descobriram que foram chamados porque a criança queria permanecer em uma festa na casa dos vizinhos e a mãe não deixou.

No local foi conversado com a mãe da denunciante, e ela relatou que sua filha tinha apenas 11 anos. Como a situação já havia se resolvido, as partes foram orientadas pelos policiais militares.

