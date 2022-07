Criança busca ajuda da polícia em São João do Ivaí após ser espancada

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de quinta-feira (28), por volta das 17h30, para frente da Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, onde uma criança estava pedindo ajuda. A criança relatava que o pai havia lhe dado chutes e ameaçado sua mãe com tijolos. O pai também havia quebrado o celular da mãe quando ela disse que iria chamar a polícia.

Os policiais militares foram então a residência, foi feito contato com o pai, que afirmou que estava apenas educando seu filho e que teria realmente discutido com a convivente, porém seria a última vez que isso iria acontecer, pois estava saindo da residência.

Após esse contato, foram realizadas diligências para encontrar a mulher, que havia se retirado do local para resguardar sua integridade física. Sendo localizada, ela informou que seu convivente teria desferido diversos chutes contra seu filho e em um galo que estava no local.

Posteriormente quando ela tentou intervir, ele ameaçou arremessar alguns tijolos nela e quebrou o celular para que não buscasse ajuda.

Diante do interesse da vítima e do flagrante, a equipe retornou ao patrulhamento em busca do homem que já se encontrava na região da rodoviária com seus pertences pessoais, sendo o casal encaminhado à Delegacia de Polícia para medidas cabíveis.

