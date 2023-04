Criador de pássaros é autuado em R$ 3,5 mil em Ivaiporã

Da Redação

A equipe da Polícia Militar Ambiental do 3º Pelotão Ambiental de Apucarana apreendeu na quinta-feira (27) em Ivaiporã, sete pássaros nativos com criador sem autorização do órgão ambiental competente.

A apreensão ocorreu após denúncia através do sistema 181. Durante a fiscalização pelo local, a equipe identificou o criador que foi autuado em R $3.5 mil.

Os pássaros apreendidos foram soltos em seu habitat natural, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

No dia anterior em Jandaia do Sul, os policiais ambientais juntamente com servidores do Instituto Água e Terra (IAT) realizaram a apreensão de pássaros nativos no município de Jandaia do Sul.

Tal apreensão ocorreu devido a decisão judicial, onde o criador teria sido autuado e encontra na condição de fiel depositário.

