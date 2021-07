Cresol incentiva poupar dinheiro com campanha de prêmios

Da Redação

A Cresol União dos Vales, cooperativa de crédito com sede em Ivaiporã-PR e atuação em 26 municípios do centro norte do Paraná, criou a campanha “Vem junto que dá sorte 2021”. O objetivo é incentivar os cooperados a criar uma reserva financeira para situações inesperadas. Os sócios investidores, ao fazerem suas aplicações, recebem brindes instantâneos e concorrem ao sorteio de dois automóveis zero quilômetro durante o ano.

Os cooperados podem participar a partir de aplicações feitas em Poupança, Capital Social e Renda Fixa. A geração de cupons é eletrônica e os participantes podem consultar seus números da sorte no site da Cresol. Além de fazer seus investimentos com rendimentos acima do mercado, o associado investidor recebe, ao final de cada ano, juros sobre o capital social, com remuneração acima da poupança, e maior participação na distribuição de resultados da cooperativa. Além disso, toda a campanha é direcionada para a região de atuação da cooperativa para contemplar e incentivar os mais de 10 mil cooperados.

O presidente da Cresol União dos Vales, José Paulo da Silva, avalia que o cooperado, ao fazer seus investimentos com a Cresol, além de contar com atendimento especializado, contribui com o crescimento da cooperativa e consequentemente com maior participação nas sobras. “Cada cooperado que tem seus recursos financeiros com a Cresol demonstra a sua confiança e a credibilidade que tem com a cooperativa”, salienta José Paulo.

O cenário para os investimentos dos brasileiros teve importantes mudanças em 2021. O assessor de negócios da Cresol União do Vales, Júlio Cesar Bianchini, explica que “com o aumento da taxa Selic, os investimentos em produtos de Renda Fixa, nas modalidades Pós-fixados, como o RDC (Recibo de Depósito Cooperativo) vêm se tornando uma ótima estratégica de alocação de recursos financeiros”. Além disso, ele acrescenta que a Cresol tem vantagens competitivas quando o assunto é investimento. “Na cooperativa as alíquotas do Imposto de Renda são decrescentes, conforme o período da aplicação, os associados têm flexibilidade para escolher e definir os prazos para aplicações e maior segurança com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)”, acrescenta Júlio.

Para participar, sendo associado ou não-associado da Cresol, basta procurar uma das nossas 11 agências, abrir sua conta e fazer seus investimentos com a segurança e rentabilidade. O primeiro sorteio acontece no dia 22/07 contemplando um cooperado com o Fiat Mobi 0Km. Em dezembro, será a vez de conhecer o ganhador da Fiat Toro 0Km. Enquanto isso, nossos associados vão ganhando brindes na hora todos os dias.