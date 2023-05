Crea-PR reinaugura sede da inspetoria de Ivaiporã

Da Redação

Sede do Crea em Ivaiporã

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) reinaugura na quarta-feira (24) a sede da inspetoria de Ivaiporã, na Regional de Apucarana, as 10h30, na Rua Diva Proença, nº1170, Centro. A solenidade vai contar com a presença do presidente do Crea-PR, Engenheiro Civil Ricardo Rocha, inspetores e profissionais de Engenharias, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Ivaí (Asseavi) – Alcides Pascoal Junior, além de autoridades locais e convidados.

A Inspetoria de Ivaiporã, que abrange 13 municípios, conta com 369 profissionais e 141 empresas registradas. Em 2022 foram realizadas 347 fiscalizações e registradas 9.257 Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). Só no município de Ivaiporã, foram 107 fiscalizações e 2.533 emissões de ARTs.

Com o desafio de padronizar a identidade visual das Inspetorias e de modernizar o ambiente de trabalho para os funcionários do Crea-PR, profissionais, empresas, Instituições de Ensino e Entidades de Classe que são atendidos, bem como a população em geral que busca auxílio no Conselho, o Crea-PR realizou um diagnóstico com levantamento técnico, estabelecendo prioridades estratégicas e projetos com uso de fundamentos BIM (modelagem de informação da construção). As reformas e adaptações são customizadas de acordo com a realidade de cada local. “Um dos programas do Crea no planejamento estratégico de 2021 até 2023, neste segundo mandato do presidente Ricardo Rocha, é a modernização dos espaços de atendimento ao público. Então, todas as inspetorias do Crea deverão sofrer reforma e modernização com intuito de melhorar o atendimento, às condições de trabalho, com equipamentos novos, novas instalações e mais acessibilidade”, comenta o gerente da Regional Apucarana do Crea-PR, Engenheiro Civil Jeferson Antonio Ubiali. “Nesse sentido, a Inspetoria de Ivaiporã foi a mais recente que concluiu o serviço de reforma. Essa Inspetoria, importante para a microrregião do Vale do Ivaí, foi inaugurada na década de 1990, já está prestando o serviço lá em Ivaiporã há mais de 30 anos e é a primeira vez que recebe essas melhorias”, pontua.

Para o presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha, “é um orgulho para a nossa gestão entregar mais uma das nossas Inspetorias reinauguradas, modernizadas e mais bem equipadas para o melhor atendimento do nosso público. Continuamos trabalhando e, até o fim do ano, teremos reinaugurado um número expressivo de Inspetorias”, comenta.

