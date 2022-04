Da Redação

Crea-PR dá voz aos profissionais em Ivaiporã, Arapongas e Apucarana

A Regional Apucarana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) realiza nos dias 11, 13 e 18 de abril, das 18h30 às 20 horas, as Reuniões Preparatórias de Inspetoria (RPI), em Ivaiporã, Arapongas e Apucarana, respectivamente. O objetivo é que os profissionais participem das reuniões e contribuam com propostas para melhorias ou mudanças na legislação e nos processos que regem as atividades vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

continua após publicidade .

Conforme o gerente da regional Apucarana do Crea-PR, engenheiro civil Jeferson Antonio Ubiali, as propostas coletadas nas RPIs serão analisadas no 11º Congresso Estadual de Profissionais, que acontece em julho, em Foz do Iguaçu, e homologadas durante o 11° Congresso Nacional de Profissionais (CNP), em Goiás. “É a oportunidade que os profissionais de Engenharia e Agronomia têm para transformar o sistema. Poucas repartições permitem essa interação com o público a ponto de alterar os marcos normativos, e o Crea possibilita essa oportunidade”, frisa.

Em Ivaiporã e Arapongas, as reuniões acontecem nas Inspetorias do Crea-PR. Já em Apucarana, o evento será na regional do Conselho. Para participar das reuniões é preciso se inscrever no site: www.crea-pr.org.br/eventos.