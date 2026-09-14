Cratera se abre em rua de Mauá da Serra e deixa família desalojada após temporal

Pelo menos 81 moradores da região do Vale do Ivaí foram afetados pelo temporal no último fim de semana, segundo relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira (14) pela Defesa Civil do Paraná. Em Ivaiporã, a tempestade causou transtornos a 50 moradores e deixou outras quatro pessoas desalojadas. Em Jardim Alegre, 31 pessoas foram afetadas pelo vendaval. Já em Apucarana, no mínimo oito ocorrências relacionadas a alagamentos, destelhamentos e deslizamentos de terra foram atendidas pela Defesa Civil do município.

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Em Mauá da Serra, ao menos uma família ficou desalojada por conta das fortes chuvas que abriram uma cratera na Rua Santa Luzia. O deslizamento de terra atingiu o terreno da residência, que foi interditada pela Defesa Civil diante dos danos estruturais e do risco de novos desabamentos. “Estamos buscando uma alternativa para ajudar a família”, comentou o prefeito Givanildo Lopes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o prefeito, os moradores foram abrigados em casas de parentes e recebem acompanhamento da assistência social para a concessão de aluguel social. A prefeitura realizou uma vistoria no local com as equipes da Defesa Civil de Mauá da Serra e de Apucarana, além de profissionais de engenharia e meio ambiente, para definir soluções para o trecho afetado e prestar apoio à família.