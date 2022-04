Cras no Seu Bairro atende moradores de Santa Bárbara

Da Redação

A população do distrito do Santa Bárbara em Ivaiporã foi atendida pelo Departamento de Assistência Social, por meio do programa Cras no Seu Bairro, na terça-feira, dia 26 de abril, na Escola Municipal do Santa Bárbara.

continua após publicidade .

O objetivo do programa é ofertar serviços às comunidades rurais, onde o acesso é mais restrito. À população foram disponibilizados Cadastro Único e atendimento psicossocial, enquanto as equipes dos programas Criança Feliz e Nossa Gente Paraná realizaram busca ativa – levar o Estado ao indivíduo que não usufrui determinados serviços públicos e/ou vive fora de qualquer rede de proteção e promoção social.

Por meio do programa Criança Feliz as equipes fazem visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único, fortalecem os vínculos familiares e comunitários, e estimulam o desenvolvimento infantil, enquanto o programa Nossa Gente Paraná visa superar a pobreza e faz o acompanhamento intersetorial das famílias em situação de vulnerabilidade social – coordenado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

continua após publicidade .

Com a busca ativa é possível localizar e incluir no Cadastro Único as famílias que vivem em circunstâncias de privação socioeconômica. Assim como mantê-lo atualizado, uma vez que permite o acesso a vários programas sociais do Governo Federal.

A diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, e a supervisora programa Criança Feliz, Hellenn Silvestre Costa, explicaram que a população foi previamente avisada acerca dos serviços que seriam prestados.