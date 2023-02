Cras de Cambira inicia curso de Assistente de T.I

Da Redação

O curso é realizado no período noturno e conta com uma turma de 16 alunos

Nesta segunda-feira (13), o Centro de Referência de Assistência Social, de Cambira, deu início a mais um curso em parceria com o Senac. O curso de Assistente de T.I está sendo realizado no período noturno e conta com uma turma de 16 alunos.

Neste curso, conforme informações da prefeitura, os estudantes aprenderão instalar, configurar e operar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos, e também aprenderão fazer manutenção preventiva nos itens de hardware, software e redes.

APMIF RETOMA CURSOS

Nesta segunda-feira (13), a Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Cambira (APMIF) deu início aos cursos extracurriculares gratuitos de 2023. A APMIF busca abrir novos caminhos para crianças e adolescentes talentosos através da educação, ao mesmo tempo em que promove o afastamento das drogas e da marginalidade, preparando-os para construir suas vidas pessoal, profissional e social de maneira responsável e produtiva.

