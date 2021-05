Covid: municípios da 22ª RS recebem novo lote de vacinas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Os 16 municípios da área de abrangência da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (22ª RS) começaram a receber na Farmácia da Regional, nesta quarta-feira (12), mais 3.550 doses de vacinas contra a Covid-19.

Para a primeira aplicação aos trabalhadores da educação as secretarias de saúde estão recebendo um total 500 doses do imunizante AstraZeneca. Mais 2.670 também AstraZeneca para o reforço do processo, a chamada segunda dose (D2) para o grupo de idosos 85 a 89 anos e de 65 a 69 anos.

O lote de 380 doses da vacina CoronaVac é destinado a segunda aplicação do grupo prioritário 60 a 64 anos e agentes de segurança.

Confira a tabela com a distribuição das doses do imunizante de cada município

