Covid: Jardim Alegre atinge 20 mortes e tem mais 11 casos

A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre confirmou na terça-feira (18) a morte de uma mulher de 68 anos, por Covid-19, o município contabiliza 20 óbitos em decorrência de complicações da deonça.

Também foi registrado no município onze novos casos de coronavírus. São sete mulheres, 07, 10, 20, 27, 38, 43 e 58 anos, e quatro homens com 14, 36, 42 e 43 anos. Os exames foram analisado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Jardim Alegre soma 763 diagnósticos positivos desde o início da pandemia e 680 recuperados da doença.