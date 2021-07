Covid: Ivaiporã atinge marca de 70% da população vacina

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento Municipal de Saúde divulgou na quinta-feira (8) que o município atingiu a marca de 70 % dos moradores "vacináveis" imunizados com a primeira dose de vacina contra a Covid-19.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Nilza Fernandes, o grupo, é representado pelas pessoas acima de 18 anos que, pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), podem receber as doses.

No total, foram aplicadas 16.099 primeiras doses, incluindo 625 doses únicas. “Nós temos uma população acima de 18 anos de cerca de 22 mil (22.992) e dessa população que é o público alvo do momento nós atingimos 70%. Isso nos dá um animo bastante grande, estamos na faixa etária de 43 anos, aguardando receber uma nova remessa, para continuar descendo as idades”.

Ainda de acordo com a prefeitura, completaram o esquema vacinal - receberam a primeira e a segunda doses, ou tomaram a dose única do imunizante) 6.678 pessoas, o equivalente a 29% dos aptos a serem vacinados.

Nesses números não estão incluídos a vacinação segunda dose para pessoas acima de 66 anos que foi realizada nesta sexta-feira. Até as 11 horas já haviam sido vacinadas cerca de 500 pessoas, a expectativa era vacinar até o final da tarde aproximadamente 750 pessoas.

“Ainda não é um grande número porque essas vacinas tem um intervalo bem grande, de três meses, praticamente agora que está começando as segundas doses. Mas, acreditamos que até o final do mês atinja cerca de 50% da população vacinável”, completou Nilza. Veja: