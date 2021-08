Covid: Ivaiporã 6 novos casos e uma morte em investigação

Da Redação



Ivaiporã registrou seis novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (17). Além disso, conforme informações do Departamento de Saúde, o Laboratório Central do Estado (Lacen) analisará amostra de um homem que faleceu aos 59 anos.

Os resultados positivos liberados nesta terça-feira, são referentes a um homem e cinco mulheres. São quatro exames analisados pelo Lacen e dois por laboratório particular.

Com mais esses casos, o município soma agora 3.888 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia. Desse total, 3.683 se recuperaram da doença e 95 óbitos.

No momento a cidade tem 110 pessoas com o vírus ativo. Outras 52 pessoas com suspeita de Covid aguardam resultados de exames encaminhados ao Lacen.