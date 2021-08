Covid: 94ª morte e 13 novos casos registrados em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento de Saúde informou esta segunda-feira (9), acerca do 94º óbito em decorrência do coronavírus (Covid-19). Trata-se de um jovem, 36 anos, que tinha comorbidades e encontrava-se internado em uma unidade hospitalar de Ivaiporã. O óbito é datado do dia 7 de agosto.

O município também confirmou mais 13 novos casos de Covid-19 (8 homens e 5 mulheres – incluindo 1 criança). Com mais esses novos diagnósticos Ivaiporã soma 3.857 pessoas infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia. 3.662 se recuperaram da doença.

No momento, 101 pessoas estão com o vírus ativo. Outras 17 pessoas com suspeita da doença, aguardam resultados de exames PCR encaminhados ao Lacen.

