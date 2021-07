Covid: 91º óbito e mais oito casos confirmados em Ivaiporã

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento de Saúde confirmou neste sábado (31) o 91º óbito por complicações da Covid-19, uma mulher de 42 anos que estava internada no Instituto Lucena Sanches e faleceu na noite de sexta-feira (30).

Também foi registrado no município mais oito casos de pessoas infectadas com o coronavírus, três homens e cinco mulheres positivados. São cinco resultados analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e três por laboratório particular.

Com os novos diagnósticos positivos Ivaiporã soma 3.828 pessoas infectadas com a doença desde o início da pandemia, dessas 3.612 curadas. No momento, 125 pessoas estão com o vírus ativo, sendo que seis se encontram hospitalizadas.

Outras 26 pessoas com suspeita da doença aguardam resultado de exames encaminhados ao Lacen.