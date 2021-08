Covid: 22ª Regional de Saúde recebe 1.576 doses de vacina

Da Redação

A 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (22ª RS) recebeu neste sábado (14), 1.576 doses de vacina contra a Covid-19. São 670 doses da CoronaVac e 906 doses da Pfizer para a primeira aplicação população geral

As vacinas estarão disponíveis para as secretarias municipais de saúde na segunda-feira (16), na Farmácia da Regional, que fica localizada na Av. Brasil, 485.

Confira a distribuição das doses para cada município da 22ª RS:

Arapuã (50), Ariranha do Ivaí (44), Candido de Abreu (176), Cruzmaltina (38), Godoy Moreira (38), Ivaiporã (340), Jardim Alegre (122), Lidianópolis (34), Lunardelli (72), Manoel Ribas (134), Mato Rico (54), Nova Tebas (104), Rio Branco do Ivaí (54), Rosário do Ivaí (72), Santa Maria do Oeste (116) e São João do Ivaí (128).