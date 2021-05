Covid-19: Saúde de Faxinal confirma surto em empresa

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria de Saúde de Faxinal confirmou um surto de covid-19 em uma empresa do setor de alimentos da cidade. Até o momento, 48 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus.

Fiscais da Vigilância Sanitária estiveram na empresa, que foi inspecionada e notificada. A empresa ainda passou por uma desinfecção.

De acordo com a enfermeira Poliana Hernandes Guerra, do comitê de fiscalização da Covid, o surto começou no dia (12/5) e até o momento foram 48 casos confirmados. “Todos os positivos, já estão cumprindo isolamento”, completa.

Poliana explicou que todos os funcionários que testaram positivo são atendidos pelo município. E que as pessoas contaminadas passam bem, que estão em isolamento, com um quadro leve da doença.

Segundo a enfermeira, a empresa fez uma testagem em massa nos funcionários.

De acordo com o último boletim epidemiológico, Faxinal segue com 1.781 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, curados são 1.457 e 52 mortes confirmadas em decorrência da doença na cidade.

A reportagem entrou em contado com a empresa Nutrimil, mas o responsável não estava. Ele só volta na quinta-feira (27).